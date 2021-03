Caen. Vaccination en pharmacie : "Il faudra prendre rendez-vous"

À partir du lundi 15 mars, les pharmaciens vont pouvoir vacciner les personnes âgées entre 50 et 74 ans, souffrant de comorbidités, contre la Covid-19. Le Premier ministre Jean Castex avait annoncé, lors de sa conférence de presse jeudi 4 mars, que les patients concernés n'auront "pas besoin d'une prescription médicale" et pourront se rendre "directement en officine" pour se faire administrer le vaccin. Mais dans les faits, ce n'est pas si simple. Les officines doivent passer commande auprès de l'ARS avant le mercredi 10 mars à 23 heures, pour être livrées uniquement la semaine suivante. "Nous n'aurons qu'un à deux flacons, ce qui permettra de vacciner 10 à 20 personnes par semaine", indique Nadine Dreyfus, de la pharmacie l'Oratoire à Caen. Elle précise qu'"il va falloir prendre rendez-vous et être sûr que les personnes répondent aux critères de vaccination". En cas de désistement des personnes prioritaires, "nous prendrons les coordonnées des personnes sans comorbidité de cette tranche d'âge pour ne pas perdre de doses", ajoute-t-elle, habituée des vaccins contre la grippe.