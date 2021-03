La Ferté Macé. 24 chats cherchent une famille d'accueil après la mort de leur maître

L'association Un Espoir pour les sans voix, à La Ferté-Macé, cherche des familles d'accueil pour 24 chats qu'elle a recueillis début mars, à la suite du décès de leur propriétaire. Avant de les mettre à l'adoption, l'association ne peut pas les garder tous au même endroit.

L'association recueille des animaux (chats, chiens, chevaux et autres NAC) errants, abandonnés ou dont le maître est décédé. Les familles d'accueil sont engagées bénévolement, elles facilitent la transition entre le précédent et le futur logement. Elles ont pour but de sociabiliser l'animal et de le connaître, pour lui trouver sa famille pour la vie. L'animal reste la propriété de l'association qui assure son déparasitage, sa vaccination, sa stérilisation et son identification. La famille d'accueil fournit la nourriture, l'eau, la litière et les soins quotidiens. Les frais vétérinaires, surtout si l'animal est malade, sont à la charge de l'association, qui les finance grâce aux adhésions, adoptions et dons.

Contact : unespoirsansvoix@gmail.com ou 06 34 66 57 02