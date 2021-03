Saint-Bômer-les-Forges. Une femme et quatre fillettes blessées dans un accident

Samedi 6 mars, en fin de journée, pas moins de douze sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour venir en aide à six personnes impliquées dans un accident de la circulation à hauteur du lieu-dit le Jardinet, à Saint-Bômer-les-Forges : un choc frontal entre un ensemble agricole et une voiture de tourisme.

A leur arrivée, les secours ont pris en charge une femme de 45 ans, gravement atteinte et transportée médicalisée vers le centre hospitalier de Flers. Quatre jeunes filles âgées de 3, 4, 6 et 12 ans, plus légèrement atteintes, ont toutefois elles aussi été prises en charge et conduites vers l'hôpital de Flers.

Le conducteur du tracteur est indemne mais choqué.