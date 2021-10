Football. Dans la course à la Ligue 2, Michel Mallet ne veut pas vendre la peau de l'ours

À quelques heures de la réception de Créteil, le vendredi 5 mars à 18 heures, le président Michel Mallet est un président serein. Deuxième avec un beau matelas d'avance, son Quevilly Rouen Métropole peut légitimement rêver à un retour en Ligue 2. Il se confie pour Tendance Ouest.

Que pensez-vous de la saison de votre équipe jusqu'à maintenant ?

Il y a beaucoup de satisfaction ! D'autant plus que, quand on a démarré la saison, on était loin de penser qu'on allait vivre une saison aussi intéressante. Surtout que l'on a renouvelé 95 % de l'effectif et une partie du staff. Ça fait du bien, après les deux années un peu plus difficiles que l'on a vécues.

À l'arrivée de Bruno Irles sur le banc cet été, vous annonciez l'ambition de remonter d'ici trois ans. Vous êtes en avance sur ce calendrier…

On est agréablement surpris. Au départ, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait besoin d'un peu plus de temps pour que la mayonnaise prenne. Aujourd'hui, je pense qu'il faut souligner le travail qui a été fait par Bruno Irles dans le recrutement. Notamment parce qu'il a trouvé des garçons avec des qualités de footballeur intrinsèques fortes, mais il a aussi trouvé de bons caractères et il a fait en sorte que ces jeunes soient tout de suite sur la même longueur d'onde.

Comment se passent votre relation de travail et votre répartition des tâches ?

Le fonctionnement de cette année est le même que du temps d'Éric Fouda, de Régis Bouard ou de Manu Da Costa. J'ai toujours eu pour principe que le sportif appartient au sportif et que c'est à lui d'assumer ses choix. Nous, on doit donner la clé pour réussir, fournir tous les éléments pour que le staff travaille dans les meilleures conditions. Moi, j'interviens sur la pré-saison, sur les périodes de recrutement… On échange avec Bruno Irles après les matchs, mais je n'interviens pas dans les vestiaires, sauf exceptionnellement.

Quels changements ont été apportés par Bruno Irles ?

Il n'y a pas d'originalité. Chacun a son caractère, il y en a des plus bouillants, comme Manu Da Costa ou même Régis Brouard… Bruno est quelqu'un de plus posé, donc ça nous permet à nous aussi d'aborder les problématiques avec plus de recul. Il connaît les règles du jeu, il sait ce qu'il peut proposer, sur quel terrain il ne peut pas aller. Il est toujours bien resté dans le cadre, ce qui est hyper agréable.

Sportivement, commencez-vous à croire à une montée en Ligue 2 ?

Je ne serais pas honnête si je vous disais le contraire ! Maintenant, c'est le dernier tiers du championnat qui compte le plus, plus on se rapproche du but et plus l'impatience peut naître. Il faut continuer à travailler comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Je souhaite vivement que l'on arrive à garder cet état d'esprit, ce côté calme et sérieux, qui nous permet d'aborder les matchs dans les meilleures conditions.

Est-ce que vous travaillez déjà en vue d'une possible accession ?

Non, car on a déjà l'expérience comme on est déjà montés il y a trois ans. Les rendez-vous sont les mêmes en National ou en Ligue 2, il y a une date butoir au 15 mai, où il faut remettre tous les éléments à la Fédération. On se posera la question au bon moment. Je ne vais pas vous dire que je n'y pense jamais, mais la priorité, c'est le quotidien.

Il y a peut-être aussi une part de superstition…

D'abord, il y a encore beaucoup de points sur la table. Certes, on a un matelas d'avance, mais il reste petit. Il suffit que le Red Star gagne ses deux matchs en retard… On est un peu plus sereins sur la place de barragiste parce que là, il y a un gros trou. Mais je me souviens que l'année de la montée, on avait beaucoup de points d'avance et on en a lâché pas mal dans la dernière ligne droite. Continuons d'augmenter notre avance et quand elle sera suffisamment grande, on pensera au futur.

Est-ce que jouer un barrage vous ferait peur ?

Je trouve que ce système dynamise la fin de saison. Mais quand on est deuxièmes, on n'a pas envie de les jouer ! Si je suis un peu superstitieux, je me dis qu'il y a un avantage au National car, jusqu'à maintenant, les barrages ont plutôt réussi aux équipes de National, comme Grenoble par exemple. Mais pour l'instant, je ne veux pas y penser, je laisse ça à ceux qui sont quatrièmes ou cinquièmes (rires) !

En cas de montée, qu'est-ce que vous changeriez dans votre préparation cette fois ?

Un peu sur l'organisation, mais surtout sur le recrutement. On a sûrement raté des opportunités l'autre fois parce qu'on a été trop patients. Après, il faut admettre qu'on avait quand même mis la main sur des beaux talents et surtout la dernière fois, on n'a joué chez nous qu'à partir de la 12e journée (à cause de travaux à Diochon, l'équipe s'était délocalisée au Mans, NDLR). À l'époque, nous avions perdu quelques points comme ça.

Plusieurs cadres de l'équipe sont prêtés au club. Avez-vous peur de voir cette dynamique s'arrêter en fin de saison ?

Ça ne veut pas dire qu'on les perdra tous ! Un joueur prêté peut l'être à nouveau, si le coach le veut. Après, ce sont des choses qu'il faut accepter. Et puis, avoir des prêts de joueurs de talent, ça veut dire que le coach a bien bossé et que QRM est reconnu pour bien travailler avec les joueurs prêtés. Ça nous ouvrira des portes pour se faire prêter des joueurs qui viendraient de Ligue 1, si d'aventure on montait en Ligue 2.

Avez-vous peur que la Covid et un éventuel arrêt du championnat mettent fin à ce bel élan ?

Je ne le pense pas, ce qui me rend optimiste, c'est que l'ensemble du haut niveau joue et il y a une volonté d'aller au bout. Très sincèrement, je pense que ça ira au bout et que, s'il doit y avoir quelques semaines de fermeture, on pourrait reprendre assez facilement, comme le championnat est prévu pour s'arrêter à la mi-mai. Mais c'est une hypothèse que j'écarte pour le moment, je reste complètement optimiste !