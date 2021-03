Sotteville-lès-Rouen. Un blessé grave dans une collision entre un bus et une voiture

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus à Sotteville-lès-Rouen, mardi 2 mars, pour un accident survenu vers 19 heures, rue du Madrillet. Un autobus, avec dix personnes à bord, et une voiture sont entrés en collision. L'automobiliste, un homme âgé de 37 ans, a été grièvement blessé. Il a été pris en charge par le Service mobile d'urgence et de réanimation et transporté en urgence absolue au CHU de Rouen. La rue a été fermée à la circulation pendant une heure.