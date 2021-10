Rouen. Fin des soldes d'hiver : la période a été plutôt bonne pour les commerçants

Le couvre-feu à 18 heures et les aléas d'une météo d'hiver auraient pu faire craindre le pire. Mais à l'image du beau soleil du mardi 2 mars, les soldes d'hiver se sont conclus en beauté à Rouen. Pour Philippe Depréaux, commerçant et président du réseau Rouen shopping, "le mois de janvier a été bon. Pour le mois de février, c'est comme d'habitude, un petit peu plus délicat."

Moins de vacances, plus de shopping

Les deux semaines de plus ont tout de même permis de faire un petit peu de chiffre d'affaires en plus. Mais Philippe Depréaux estime qu'une période de soldes trop longue n'est pas forcément bénéfique : "Les commerçants qui n'ont soldé que pendant la période légale ont trouvé un flux tout à fait normal de clientèle. Par contre, ceux qui ont fait des promotions dès le mois de décembre ont forcément vu moins de monde pendant les soldes."

Si les Rouennais ont été nombreux à faire des emplettes, c'est aussi parce que plusieurs d'entre eux avaient plus de moyens pour ce budget. "C'est vrai que pas beaucoup de gens sont partis en vacances, ça a dû jouer", conclut Philippe Depréaux.