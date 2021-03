Cherbourg-en-Cotentin. Louisa Yazid est la nouvelle commissaire de police 

Une nouvelle commissaire de police a pris ses fonctions ce lundi 1er mars à Cherbourg, en remplacement de Pascal Serrand, parti en août dernier. Après avoir travaillé pendant vingt ans dans le secteur pénitentiaire, notamment comme directrice d'établissement en région parisienne, Louisa Yazid, 45 ans, s'est reconvertie dans la police. Elle explique son choix : "Je souhaitais inscrire mon action beaucoup plus en amont dans la chaîne pénale, être beaucoup plus proche des citoyens et pouvoir prévenir les faits de délinquance et les troubles à la tranquillité publique." Cette Lyonnaise d'origine aura à sa charge 140 agents. Parmi les dossiers qui lui tiennent à cœur, celui des violences conjugales : "Si la délinquance générale a diminué depuis le début de la crise sanitaire, les violences intrafamiliales ont augmenté. Je me suis engagée sur ce sujet quand j'étais étudiante, puis professionnellement", explique-t-elle. La lutte contre les stupéfiants et contre l'insécurité routière fait aussi partie des dossiers phares que la commissaire Louisa Yazid compte suivre avec attention.