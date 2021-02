Seine-Maritime. Avant le 8 mars, Safe Cocottes collecte des produits d'hygiène féminine

C'est une collecte originale qui se déroule en ce moment au Havre et dans le pays de Caux. Safe Cocottes récolte des produits d'hygiène féminine. L'association, lancée il y a près de deux ans, ambitionne d'offrir au moins 150 kits complets à des femmes en situation de précarité, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. "Il y aura des serviettes hygiéniques ou des tampons, du gel douche ou du savon, un accessoire pour cheveux et des masques chirurgicaux", détaille Allison Philippe, secrétaire de Safe Cocottes. Grâce à une tombola organisée il y a quelques semaines, l'association va pouvoir compléter ces kits en achetant des produits de beauté. "Le but est de faire plaisir aux femmes qui en bénéficieront, essayer de leur redonner confiance en elles." Si le sujet de la précarité menstruelle est de moins en moins tabou, selon Safe Cocottes, des préjugés demeurent. "Certaines personnes ne se rendent pas compte du prix que ça représente. On a toutes nos règles, inutile de montrer du doigt celles qui n'ont pas les moyens", note Orlane Bruneau, présidente.

La collecte est d'ores et déjà en cours via les réseaux sociaux de l'association Safe Cocottes. Les dons peuvent également être déposés de 9 h 30 à 18 heures au palais des régates de Sainte-Adresse mardi 23 et jeudi 25 février, mardi 2 et jeudi 4 mars. Les membres de l'association seront aussi présentes à l'Intermarché de Fécamp samedi 6 mars pour recueillir des dons. Les kits seront ensuite remis à des partenaires comme l'Association Femmes et Familles en Difficulté ou le GAMS276.