Manche. Excès de vitesse, alcool, stupéfiants : week-end chargé sur les routes

Même si ce week-end des 20 et 21 février la circulation n'a pas été très dense, les gendarmes de la Manche ont relevé et sanctionné pas moins de sept excès de vitesse de plus de 40 km/h, donnant lieu à autant de retraits de permis, huit conduites sous l'emprise de l'alcool, dont quatre délictuelles, quatre conduites sous stupéfiants et deux automobilistes roulant sans permis de conduire. Si le couvre-feu est bien respecté par les vacanciers, certains Manchois tentent de berner les forces de l'ordre en empruntant les routes secondaires pour éviter les contrôles, souligne le commandant de l'escadron départemental de sécurité routière. "Mais nous ne sommes pas dupes… et nous avons aussi la prétention de connaître notre réseau routier", ajoute-t-il.