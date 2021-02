En questions. "Avec le e-commerce, on a remarqué une hausse d'offres d'emploi pour des chauffeurs livreurs"

Marina Gérot est directrice de l'agence Pôle emploi à Hérouville-Saint-Clair.

Quels sont les secteurs qui recrutent malgré la crise ?

"Il y a des secteurs en tension à Caen et son agglo, comme le service à la personne. Vous retrouvez des offres pour du nettoyage, de l'aide à la personne à domicile ou en collectivités. C'est un secteur qui recrute en permanence. Ensuite, il y a le bâtiment travaux publics, le commerce-vente et aussi l'industrie et l'installation maintenance. Le domaine de la santé n'est pas celui qui a le plus d'offres, mais c'est un secteur qui recrute en permanence et qui a des difficultés puisqu'il faut trouver les compétences.

Y a-t-il des secteurs d'emplois qui ont plus embauché pendant cette crise qu'en temps normal ?

On a remarqué une hausse au niveau des chauffeurs livreurs, notamment par rapport au e-commerce. Sur certaines agences, on a également vu beaucoup plus de demandes sur tout ce qui est commerce de proximité alimentaire. Si on prend le secteur du bâtiment, c'est un secteur en tension, mais on se rend compte qu'avec la période Covid, les particuliers se sont plus intéressés à leur habitat pour l'améliorer, donc on a vu des hausses de demandes sur ce secteur.

Quel est le bilan du chômage au dernier trimestre à Caen et dans le Calvados ?

Pour le troisième trimestre 2020, on était à un taux de chômage de 8,4 % sur la zone d'emploi de Caen. Comparé au trimestre précédent, il y a une hausse puisque sur la fin du deuxième trimestre, on était à 7 % de chômage. Il a pour autant rebaissé à la fin de l'année au niveau national et, au quotidien, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une reprise d'emploi."