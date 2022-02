Grand-Quevilly : un assureur cambriolé

Quatre hommes avait été repérés vers 4h30 du matin en train d'effectuer des allers et venues entre l'agence Axa de l'avenue des Provinces, à Grand-Quevilly, et un parking proche. Quand les policiers de la brigade anti-criminalité sont intervenus, deux d'entre eux ont reposé au sol deux écrans plats avant de prendre la fuite. Ils ont été rattrapés par les forces de l'ordre, et placés en garde à vue.

La police a constaté que la porte de l'agence avait été forcée. Une imprimante a également été retrouvée dans le Parc des Provinces. Deux autres hommes ont été contrôlés puis relâchés. Une enquête a été ouverte, notamment pour déterminer la responsabilité éventuelle de ces deux derniers.