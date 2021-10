Avranches. Renforcement des dépistages dans le Sud-Manche

La circulation du virus est toujours très active dans le Sud-Manche. Les chiffres fournis par l'Agence régionale de santé le prouvent, notamment dans le secteur de Villedieu où le taux d'incidence dépasse les 360 cas positifs pour 100 000 habitants. Des dépistages vont se poursuivre du mardi 23 au samedi 27 février, sans rendez-vous ni ordonnance. A commencer par Villedieu-les-Poëles, mardi 23 février, à la salle des fêtes. Le lendemain, mercredi 24 février, les Manchois pourront se faire tester à l'espace culturel d'Isigny-le-Buat. A Avranches et Granville, cela aura lieu vendredi 26 et samedi 27 février à la salle Victor-Hugo pour l'un et la salle Saint-Nicolas pour l'autre. Tous les centres sont ouverts de 9 heures à 16 h 30.