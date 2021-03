La bonne table. Le Petit Bistrot à Flers en vente… à emporter

"Cuisine à emporter du lundi au vendredi midi". Malgré la Covid-19, Franck et Fatima Sinoir continuent à travailler. "Au premier confinement, on a eu peur, on s'est demandé comment on allait payer les factures." Ils ont testé les repas à emporter quelques jours avant le retour à la normale. À l'automne, au deuxième confinement, "tout de suite on s'est mis aux plats à emporter, les clients comptaient sur nous pour ne pas manger tous les jours un sandwich." Puis ce fut la fermeture des restaurants. "On était abasourdis." Chaque midi, ils servent une trentaine de repas en salle, et davantage l'été, avec la terrasse. Et si tables et chaises sont actuellement empilées, les habitués sont une vingtaine chaque midi à venir chercher leur plat, "des gens qui travaillent sur Flers, contents qu'on travaille pour eux".

"Tout est fait maison"

Au menu le jour de mon passage : poulet rôti Label rouge, tagliatelles aux deux saumons ou duo d'endive et poireau au jambon. J'opte pour le poulet. À l'heure dite, je vais le chercher : un sac en papier m'attend. À l'intérieur, une barquette de poulet et une plus petite pour la mousse au chocolat, couverts en bois et serviette. Le plat principal est bien chaud et très appétissant. "Mon métier, c'est faire à manger et dresser, mais là pas de dressage ni de ressenti du client, moi ce n'est pas mon boulot de faire comme ça", explique Franck. "Mais quand je fais un Bourguignon, en salle ou pour emporter, ce sont les mêmes produits, tout est fait maison, même les crèmes brûlées à emporter dorées au chalumeau", insiste-t-il, après quatre ans d'école hôtelière et des années de pratique. Et c'est très bon : une part généreuse de poulet avec pommes de terre, quelques morceaux de carotte, de la sauce. Pas très glamour à dévorer dans sa voiture sous la pluie, mais meilleur qu'un sandwich. Et je reprendrais bien une cuillère de mousse au chocolat !

Plat du jour sur la page Facebook du Petit Bistrot. Commande au 02 14 19 57 28. Retrait entre 12 heures et 13 h 30. Plat seul 9 €. Plat+dessert 12,50 €.