Cherbourg-en-Cotentin. Un retour timide des étudiants au Resto U

Alors que la plupart des étudiants du campus de Cherbourg continuent de suivre leurs cours à distance, le restaurant universitaire La Passerelle, située au 33 avenue René-Schmitt et géré par le Crous, propose depuis le lundi 8 février de déjeuner sur place.

Plusieurs mesures ont été prises pour garantir la sécurité face au virus, explique Marges Ratto, directrice du restaurant universitaire : "On a refait le marquage au sol pour faire respecter la distanciation sociale de deux mètres. Dans le self, personne ne se sert en libre-service, c'est un agent qui s'en charge. Enfin, après avoir mangé, chacun doit débarrasser son plateau et désinfecter sa table et sa chaise."

La vente à emporter privilégiée par les étudiants

Pour autant, une semaine après, seulement une quinzaine d'étudiants viennent manger sur place chaque midi, contre 700 hors période Covid. La plupart, environ 160 chaque midi, préfèrent emporter leur repas.

Et pour cause, le protocole sanitaire oblige aussi les étudiants à s'asseoir seul à chaque table. "Manger tout seul, ce n'est pas évident", confie Arnold, à la sortie du resto U, un sac en papier à la main. "C'est plus pratique de manger chez soi, j'habite à côté, ça ne me dérange pas de faire l'aller-retour", ajoute Ghislain, qui prévoit de partager son déjeuner avec deux copains.

Quant à Lydia, doctorante, elle déjeune pour la première fois sur place ce lundi 15 février. Le fait d'être seule ne la dérange pas. "Les gestes barrières sont très bien respectés et ça me permet de manger un repas équilibré", répond-elle. Sur place ou à emporter, le repas à un euro, qui comprend entrée, plat et dessert, redonne du baume au cœur aux étudiants, en cette période difficile. "Ça nous permet d'économiser et de placer notre argent sur autre chose", explique Julien, en première année Techniques de commercialisation. Autre geste pour soulager le porte-monnaie : les étudiants peuvent réserver en ligne et retirer jusqu'à six repas à emporter à l'approche du week-end.