Rénovation : la salle Saint-Croix-des-Pelletiers le vaut bien

Aujourd’hui propriété de la ville de Rouen pour accueillir meetings, conférences et concerts, ce lieu était à l’origine une chapelle romane bâtie au XIIe siècle. Au XVe, elle est transformée en église devant le flux d’habitants dans le quartier, avant d’en devenir la paroisse jusqu’à la Révolution.

Née au XIIe siècle

En 1843, son clocher est détruit. La salle se transforme en... entrepôt à vin, jusqu’à la seconde guerre mondiale. Elle est ensuite rachetée par Jules Jacqueline et restaurée par l’architecte Robert Flavigny en 1941, avant de devenir une salle de spectacle en 1951, lorsque la Ville de Rouen la rachète.

Un demi-siècle plus tard, des travaux s’imposent. "Nous avons fait réaliser un état des lieux en 2008, explique Guy Pessiot, maire adjoint chargé du patrimoine. La rénovation de la toiture coûterait 300.000€, et l’ensemble, comprenant l’intérieur et la façade, environ 1,5 million". La salle, qui peut accueilir jusqu’à 400 personnes, est louée pour de petites manifestations. Depuis peu, les musiques amplifiées y sont interdites.

Laura Lelandais

(Photo Burchell / BMR - Art Blakey et ses Jazz Messengers, vers 1958, en concert à la salle Sainte-Croix-des-Pelletiers qui devrait être rénovée.)