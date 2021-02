Manche. Vaccination : le groupe hospitalier Mont-Saint-Michel veut des renforts

Le groupe hospitalier Mont-Saint-Michel qui regroupe les hôpitaux du sud-Manche à Avranches, Granville et Saint-Hilaire-du-Harcouët, va administrer dès lundi 15 février, les vaccins Moderna et AstraZeneca en plus du vaccin Pfizer, utilisé depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Afin de répondre à la forte demande de vaccination, la direction commune de ses hôpitaux souhaite s'appuyer sur l'effort collectif des médecins et infirmiers volontaires mais lance un appel à des renforts volontaires.

Les professionnels hospitaliers, libéraux ou retraités souhaitant participer à la campagne de vaccination peuvent se signaler à l'adresse renfort.covid@ch-ag.fr. pour permettre une offre vaccinale optimale.

La semaine dernière, 1102 tests PCR ont été effectués au centre hospitalier d'Avranches-Granville avec un taux de positivité de 7,3 %.

A Saint-Hilaire-du-Harcouët, 130 tests ont été réalisés avec un taux de positivité de 4,6 %.