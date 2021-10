Montivilliers. Daniel Pillon, l'artiste Honfleurais, expose virtuellement

Le réfectoire de l'abbaye de Montivilliers étant toujours contraint à la fermeture, l'exposition consacrée à l'artiste Daniel Pillon est finalement visible en ligne. L'artiste amateur, originaire de Honfleur, est avant tout un passionné de peinture. Il commença sa carrière comme peintre lettreur dans le BTP.

Il se forme en autodidacte aux techniques de la peinture artistique et trouve son inspiration dans la représentation féminine et la mode. L'artiste mélange la peinture et le collage pour mieux attirer l'œil du spectateur sur certains détails. Dans une série récente de grands formats, il rend hommage à des personnalités de la culture et de la mode. Ces œuvres peuvent faire penser à des affiches vintage. Daniel Pillon a reçu le prix de la ville de Montivilliers au 65e salon des Artistes Ouvriers du Havre en 2017 ainsi que le premier prix de l'exposition 2018 "Art Design" (Paris).

Pratique. Exposition Daniel Pillon à découvrir sur la page Facebook Abbaye et vie culturelle à Montivilliers