Seine-Maritime. Une grande collecte pour lutter contre la précarité menstruelle

Les serviettes hygiéniques et les tampons ont juste remplacé les boites de raviolis et les paquets de pâtes. Le système, emprunté à la Banque alimentaire, n'a rien de bien novateur mais c'est bien la cause mise en avant qui interpelle les clients qui rentrent dans leur supermarché. Le vendredi 12 et le samedi 13 février, dans l'agglo de Rouen, des dizaines de bénévoles s'y mobilisent pour collecter des protections périodiques.

Faire évoluer toutes les mentalités

"Un collectif s'est créé, rassemblant des associations et des collectivités pour harmoniser l'action au niveau de toute la métropole", présente Charlotte Caccialupi, cofondatrice de l'association Sang rancune 76 qui lutte pour cette cause depuis près de deux ans. Pour elle, il s'agit ici "de répondre à une urgence, surtout pour les femmes dans les situations les plus précaires", mais elle espère voir les instances politiques s'emparer du sujet. Jusqu'à atteindre la gratuité de ces produits, comme en Écosse ? "Pourquoi pas !" À l'entrée de l'Intermarché de Saint-Étienne-du-Rouvray, certains prennent le petit tract explicatif d'un air distrait. D'autres prennent le temps de discuter avec les bénévoles, malgré le courant d'air glacial. "C'est tout aussi important, il faut que l'on puisse sensibiliser les gens", poursuit Charlotte Cacciolupi.

Un paquet par-ci, une boîte par-là... Le chariot se remplit doucement mais sûrement au fil de la matinée. Et contrairement aux idées reçues, les hommes ne sont pas les derniers à participer : "Ils sont hyper réceptifs à la question. En général, ils donnent plus parce qu'ils ne savent pas trop, ils vont dans le rayon et ils dévalisent tout", s'amuse la jeune femme, heureuse de voir que la précarité menstruelle peut être le problème de tous.

Après deux jours de collecte, ce précieux butin sera ensuite mis à la disposition des huit villes qui participent à l'opération. "Ce sont elles, ensuite, qui redistribueront les produits aux associations sur leur territoire en fonction de leurs besoins", conclut Charlotte Caccialupi.

La liste de tous les points de collecte et leurs horaires sont disponibles sur le site de la Métropole Rouen Normandie.