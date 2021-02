Rouen. Quelle est la clé d'une orientation réussie ?

La clé de leur succès : ils ont fait le choix d'une Grande École d'excellence oofrant une approche pédagogique innovante et immersive pour découvrir le large champ des possibles qui s'offre aux managers d‘aujourd'hui et de demain et se forger un profil prisé des recruteurs !

Des parcours à la carte

L'un des points forts de l'EM Normandie est le large éventail de métiers auxquels elles forment via ses fondamentaux et ses parcours à la carte, proposés au sein du Programme Grande École et du Bachelor Management international : commerce, ressources humaines, audit, communication, marketing, finance, logistique, etc.

Au cours de votre cursus, libre à vous de multiplier les expatriations, de tenter l'aventure de l'entrepreneuriat, de suivre des électifs pour élargir votre culture générale ou de vous investir dans des projets associatifs.

Et pour vous assurer de faire le bon choix, vous bénéficiez des coachings personnalisés, des ateliers de co-développement ou encore des tests de préférences comportementales du Parcours Carrière.

Un accompagnement optimal pour construire un projet professionnel en phase avec vos compétences, vos valeurs et la réalité du marché et identifier hard skills et soft skills nécessaires pour vous démarquer devant les recruteurs !

L'ouverture internationale et la professionnalisation en toile de fond

Côté professionnalisation, les missions ponctuelles, les challenges, les stages constituent autant d'opportunités de confronter vos acquis théoriques à la réalité du terrain. Et, avec son Centre de Formation des Apprentis intégré (CFA) et son équipe dédiée à l'accompagnement des étudiants, l'EM Normandie est aujourd'hui leader sur le segment de l'alternance, une filière aux nombreux avantages: implication dans la vie d'entreprise, exonération des frais de scolarité, perception d'un salaire et levier avéré d'insertion et d'évolution professionnelle.

Sur le plan international aussi, l'École multiplie les atouts : 2 campus à Oxford et à Dublin, plus de 200 universités partenaires dans 65 pays, des cursus 100% en anglais, une LV2 et une LV3 optionnelles parmi 9 langues proposées, des professeurs natifs de pays anglophones et plus de 700 étudiants internationaux accueillis chaque année dans ses murs.