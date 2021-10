Patrimoine. Le Guide vert Michelin distingue deux églises normandes

Le Guide vert Michelin a révélé, mardi 9 février, ses nouvelles trois étoiles de tourisme en France. Quatre sites majeurs sont primés par l'édition 2021, dont deux en Normandie : l'église Saint-Étienne de Caen (Calvados) et l'église Saint-Joseph du Havre (Seine-Maritime). Les autres sites sont l'abbaye de la Chaise-Dieu (Auvergne) et les collections du musée Condé (Picardie).

Chaque année, le Guide Vert attribue de nouvelles étoiles aux sites qui sont intéressants (1 étoile), méritent un détour (2 étoiles) et valent le voyage (3 étoiles). Pour l'église Saint-Étienne de Caen, le guide évoque une référence à l'art normand et anglais. "Une des plus belles églises romanes d'Europe remise en perspective par une nouvelle revue des étoiles des grands édifices religieux, en Europe, en 2020."

L'église Saint-Étienne de Caen se situe derrière l'hôtel de ville.

Pour l'église Saint-Joseph du Havre, le guide décrit une "église contemporaine qui se distingue par ses volumes, sa hauteur et son espace intérieur décoré de vitraux colorés. Le chef-d'œuvre d'Auguste Perret." L'édifice est classé à l'UNESCO depuis 2005.