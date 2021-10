Orne. Vigilance jaune grand froid : attention aux plus démunis

Mercredi 10 février, Météo France a placé le département de l'Orne en vigilance jaune grand froid. Les températures (réelles ou ressenties) resteront négatives durant plusieurs jours.

Durant cette période, la préfecture en appelle à chacun pour adopter une vigilance renforcée auprès des personnes vulnérables et des sans-abri, qui doivent impérativement être signalés au 115, numéro d'appel (gratuit) d'urgence sociale qui est activé 24 heures sur 24. L'appel permet d'orienter de façon immédiate les personnes en difficulté vers une structure d'hébergement, grâce à une mobilisation accrue des Centres communaux d'action sociale, avec des horaires des accueils de jour étendus, des maraudes renforcées, une vigilance accrue en lien avec l'ensemble des acteurs associatifs de l'aide alimentaire portée sur le renforcement et le maintien de la distribution des denrées. Le Plan communal de sauvegarde a été activé dans toutes les communes ornaises afin d'assurer un suivi et une prise en charge des personnes vulnérables.