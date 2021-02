Caen. L'épicerie solidaire, une solution pour étudiants en difficulté

L'épicerie de l'Agoraé, à Caen, a ouvert il y a une demi-heure à peine ce jeudi 4 février et ils sont déjà une quinzaine à attendre de pouvoir faire leurs courses.

Protocole sanitaire oblige, il faut attendre son tour pour rentrer et respecter les distanciations. Oualie est étudiant en licence trois de biologie à Caen. Il vient pour la première fois : "Je suis venu avec des amis qui m'ont parlé de ce lieu. Sérieusement, c'est difficile. Cette crise nous impacte tous et quand on est étudiant étranger, c'est compliqué. Avec le couvre-feu, c'est difficile de trouver un travail." Face aux demandeurs de plus en plus nombreux, l'Agoraé recherche des bénévoles. Rita, bénéficiaire, a aussi décidé de donner de son temps pour aider les autres étudiants : "Je suis étudiante alors je sais très bien par quoi passent les étudiants en cette période. Il n'y en a qui n'ont pas d'aide de leur famille."

Depuis le premier confinement, le nombre de bénéficiaires a doublé à l'Agoraé. Ils étaient 150, ils sont plus de 300 à venir aujourd'hui.