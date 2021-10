Musique. Interview du chanteur Eddy de Pretto, des Bateaux-Mouches aux Zéniths

Après son premier album sorti en mars 2018 et une tournée exceptionnelle de plus de 150 dates en France, en Belgique, Suisse ou encore au Canada, cette année signe le retour d'Eddy de Pretto avec un nouveau single Bateau-Mouche, mais aussi une première partie de tournée dans les plus grandes salles de France, à partir du mois d'octobre 2021.

Rendez-vous par exemple au Zénith de Rouen le 21 octobre 2021, au Liberté à Rennes le 22 octobre et à Paris le 28 octobre 2021.

Eddy de Pretto s'est confié à Tendance Ouest, notamment sur la situation actuelle

Eddy de Pretto sur la situation actuelle Impossible de lire le son.

Le chanteur nous raconte son expérience folle et enrichissante sur les bateaux-mouches à Paris.

Eddy de Pretto l'expérience sur les bateaux-mouches Impossible de lire le son.

Eddy évoque son prochain album, qui doit sortir prochainement.

Eddy de Pretto un nouvel album, quand Impossible de lire le son.

Enfin, le chanteur est très heureux de pouvoir retrouver la scène, dans les Zéniths, mais aussi sur les festivals !

Eddy de Pretto la prochaine tournée Impossible de lire le son.

Retrouvez Eddy de Pretto en écoutant Tendance Ouest et lors de sa tournée, au Zénith de Rouen le jeudi 21 octobre 2021.