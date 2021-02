La Hague. Sécurité nucléaire : un scénario fictif pour tester la population

Un exercice de sécurité nucléaire est organisé les mardi 2 et mercredi 3 février, sur le site et autour de l'usine Orano La Hague, "afin d'entraîner les équipes d'intervention, les services publics et les habitants à adopter les bons comportements en cas d'incident nucléaire", décrit la mairie.

"Le site Orano simulera, à partir d'un scénario fictif non connu des participants, un accident technique nucléaire", précise la préfecture. L'objectif de cet exercice grandeur nature est de tester les moyens d'alerte, la mise à l'abri et la communication de la population, le dispositif de mesure de la radioactivité dans l'environnement, la coordination des services sur le terrain et en cellule de crise, et la phase post-accidentelle.

Lors de cet exercice, les sapeurs-pompiers et les forces de l'ordre se déplaceront sur la commune de La Hague. "Si vous habitez dans un rayon de 2 kilomètres autour du site, vous entendrez les sirènes annonçant la mise à l'abri", prévient la municipalité. La préfecture invite les habitants à jouer le jeu.

Le dernier exercice sur le site d'Orano a été réalisé en 2016.