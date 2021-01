Basket (LF2). Mondeville renoue avec la victoire à La Tronche Meylan

Après un mois de janvier difficile, avec trois défaites, une victoire et plusieurs matchs reportés, les joueuses de Romain L'Hermitte avaient besoin de gagner à La Tronche-Meylan ce samedi pour mettre fin à cette mauvaise période, et rebondir suite à l'accident Calaisien (63-48). A nouveau, cela a été compliqué, mais Mondeville a tenu en fin de match (63-67).

Le match

Après un début de match où les deux équipes se sont rendues coup pour coup, notamment entre Long et Gomis (8-10, 5'), l'USOM a su prendre ses distances en étant plus efficace en défense, tout en faisant preuve de beaucoup d'efficacité en attaque avec Chante Stonewall (14-24, 10').

Mais à la reprise, les Calvadosiennes ont laissé plus d'espace aux Meylanaises, qui en ont profité pour se rapprocher (21-25, 14'). Or en plus d'être à nouveau maladroites, les Normandes ont donné l'opportunité à leurs hôtes d'être plus agressives, jusqu'à prendre l'avantage avant la mi-temps (31-30, 29'), et rejoindre les vestiaires avec un débours de deux points (34-32, 20').

Une adresse salvatrice face aux maladresses collectives

A la reprise, les visiteuses ont remis de l'engagement sous le panier avec Niare (36-40, 24'). Les défenses ont ensuite fortement pris le pas sur les attaques, en les poussant à la faute (41-46, 27'). Mondeville a progressivement pris une petite avance, sans pour autant avoir fait la différence (45-52, 30').

D'ailleurs l'agressivité des Iséroises a ensuite payé puisqu'elles ont recollé au score (55-56, 33'). C'est alors que l'USOM a mis les barbelés en défense, pendant plus de six minutes (55-63, 39'). Dans les derniers instants, le sang-froid aux lancers-francs de Gomis et Dinga Mbomi a permis de sceller l'issue du match, face aux hôtes qui ont jeté leurs dernières forces (63-67, 40').

La fiche

La Tronche-Meylan - Mondeville : 63-67 (14-24, 20-8, 11-20, 18-15). Huis-clos.

La Tronche-Meylan : Départ : Droguet 11, Choron 8, Boisseron 2, Cirgue 4, Long 6. Banc : Ngo Njonck 4, Lacaule 3, Marie 9, Revel 2, Timera 14. Entr. : Clement Sanchez.

Mondeville : Départ : Niare 6, Bussiere 3, Guennoc 8, Dinga Mbomi 13, Gomis 19. Banc : Combes 2, Cornelie Sigmundova 4, Stonewall 10, Lanfant 2. Non entrée en jeu : Soghomonian. Entr. : Romain L'Hermitte.

Prochain rendez-vous

Les Lionnes recevront Montbrison (Loire) à la Halle Bérégovoy le mardi 9 février à 20h, en rattrapage du match de la 10ème journée de LF2.