Calvados. Découvrez Caen et la côte de Nacre grâce à des escape games

C'est une période compliquée pour occuper ses enfants le week-end à cause de la fermeture des lieux culturels et de divertissements. Mais Luc Prosper a trouvé la solution : créer son propre escape game pour sa fille de 5 ans et demi, dans sa commune.

Comment est venue l'idée de créer des Escape Games

Un escape game qui a été très apprécié par sa fille, ce qui lui a donné envie d'en créer de nouveaux, dans de nouveaux lieux. Ce qui fait en tout trois escape games pour des âges différents.

Les trois escape games crées par Luc

Le dernier en date, dont la trame se déroule sur le Pegasus Bridge à Bénouville, est celui des trois qui s'adresse à un public plus âgé.

L'Escape Game de Pegasus Bridge

Après ces trois escape games, Luc ne s'arrête pas là, il est en train de travailler sur un quatrième, qui se déroulera sur Bayeux. Il est actuellement à la recherche d'un emploi et espère pouvoir lier son goût des escape games avec le développement touristique du territoire.

Pour jouer à ses escape games gratuitement, il faut télécharger l'application, elle aussi gratuite, Graaly sur l'App Store ou Google Play.