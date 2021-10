Caen. Vers l'ouverture d'un espace de restauration dans l'Orangerie du jardin des plantes

La municipalité de Caen a annoncé ce jeudi 28 janvier, être à la recherche d'un opérateur économique dans le but d'occuper à des fins privées un espace de 62 m2 dans le bâtiment de l'Orangerie du jardin des plantes afin d'y ouvrir un lieu de restauration. La ville précise que "la durée de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public est prévue pour 3 ans renouvelable tacitement trois fois un an. Elle est saisonnière, du dernier samedi du mois de mai au deuxième lundi du mois d'octobre". Pour déposer sa candidature, il faut remplir un dossier en ligne sur le site de la Ville avant le 8 mars à midi ou par voie postale en lettre recommandée avec accusé de réception. Plus d'informations à retrouver sur le site de la Ville de Caen.

