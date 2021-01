Orne. Covid-19 : entre annulations et fermetures définitives

Y aura-t-il un troisième confinement ? Quand ? Pour combien de temps ? Déjà, la situation sanitaire impose l'annulation de nombreux événements.

Après la fête de la Chandeleur annulée à Alençon, après le 40e Tour de Normandie cycliste (qui devait avoir des arrivées ou départs d'étapes à Vimoutiers/Gacé/Argentan/Bagnoles-de-l'Orne) annulé pour la seconde année consécutive, c'est désormais le Circuit cycliste de la Sarthe et sa traditionnelle montée du Mont-des-Avaloirs, près d'Alençon, qui est annulé… Quant au maintien de la 82e course Paris-Camembert, prévue le 13 avril, c'est actuellement l'incertitude, alors qu'en 2020, elle avait dû être décalée, du printemps à l'automne. Autre conséquence : après bientôt un an de fermeture liée à la Covid-19, la discothèque Le Thamengo, à Argentan, coupe le son. La boîte de nuit créée il y a 35 ans est désormais à vendre. À Alençon, le restaurant aux spécialités égyptiennes et libanaises Elbeyly vient de déposer le bilan, définitivement fermé, à la suite d'une liquidation judiciaire.