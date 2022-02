21 kilos de cocaïne au milieu des moules !

Ces 21,6 kg de cocaïne sont estimés à près de 1,3 million d’euros sur le "marché" de la revente au détail de stupéfiants. Les trafiquants avaient utilisé une technique de plus en plus utilisée. Elle consiste à placer des stupéfiants dans un chargement légal à l'insu de ses propriétaires et transporteurs et de reposer des scellés très trompeurs. La marchandise saisie lundi sera détruite. Pour rappel, en 2011, la douane française a saisi 42 tonnes de stupéfiants dont 8,3 tonnes de cocaïne (+ 62 % par rapport à 2010).