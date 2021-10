Seine-Maritime. Rouen, un port, dix siècles d'évolution : le livre pour tout savoir

Co-écrit par trois retraités passionnés par l'univers portuaire, épaulés par un spécialiste du port de Rouen, Rouen, un port, dix siècles d'évolution, est un livre richement documenté pour tout savoir sur ce port qui a fait la renommée de la ville. Patrick Bertrand, un des auteurs à l'origine du projet, nous en parle.

Comment est né ce livre ?

C'est le deuxième tome d'une trilogie. Le premier livre consacré au port du Havre a été publié en 2018, nous venons tout juste de sortir ce deuxième tome et le troisième, qui sera dédié au port de Paris, est en cours de rédaction. Notre objectif est de publier ce troisième volume cette année, afin de faire écho à l'actualité, puisqu'en 2021 les trois ports de l'axe Seine fusionneront.

Qui en sont les auteurs ?

Paul Scherrer, Serge Aubourg et moi-même avions déjà collaboré pour l'écriture du premier tome sur le port du Havre. Aujourd'hui retraités, nous avons tous les trois fait carrière au port du Havre. Paul a été directeur général adjoint du Grand port maritime du Havre, Serge y a œuvré en tant que responsable de l'image au service communication et quant à moi, j'y ai mené une carrière d'ingénieur. Notre passion pour l'univers portuaire nous a naturellement réunis. Pour ce premier volume, nous avons uni nos compétences et partagé nos connaissances. Lorsque nous avons commencé à travailler sur ce livre dédié au port de Rouen, il nous a semblé indispensable de faire appel à un spécialiste local. C'est ainsi que François Wender, qui nous a été recommandé par le directeur du port de Rouen, a rejoint l'équipe. Nous avons travaillé en complémentarité, chacun ayant son domaine de prédilection. Cela nous a permis de traiter aussi bien de l'histoire du port que de ses aménagements géographiques et de ses infrastructures. Serge s'est chargé de la mise en page et a créé toutes les cartes sur un même modèle, pour mieux percevoir l'évolution du port au cours des siècles.

À qui s'adresse le livre ?

Nous avons eu l'ambition d'en faire un ouvrage complet, qui conviendrait aux spécialistes et aux connaisseurs. Pour autant, les curieux, amateurs de patrimoine y trouveront aussi leur compte, car nous avons pris soin de privilégier une mise en page attrayante et d'illustrer abondamment l'ouvrage, mais aussi de créer des encarts pour en faciliter la lecture.

Pratique. Rouen, un port, dix siècles d'évolution, Orep, 28 €