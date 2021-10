Cadeau. Anne-Sophie s'offre un bon bol d'air avec la Cagnotte Tendance Ouest

Ce matin, Anne-Sophie, actuellement au chômage partiel a remporté 372 € dans la Cagnotte Tendance Ouest. Un bon bol d'air pour elle qui travaille dans le monde de la restauration aux Rives d'Andaine, près de Bagnoles de l'Orne.

Anne-Sophie remporte la Cagnotte Tendance Ouest

