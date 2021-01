Seine-Maritime. La vaccination à domicile bientôt possible, selon la députée Annie Vidal

De nouvelles précisions sur la campagne de vaccination contre la Covid-19 ont été apportées, mardi 12 janvier, par le ministre de la Santé Olivier Véran, lors de son audition par la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale.

Un nouveau vaccin arrive

Une annonce est à retenir : la possibilité de vacciner les personnes fragiles directement à domicile, par une infirmière ou un médecin. "Le vaccin AstraZeneca, dont la demande de mise sur le marché a été déposée à l'Agence européenne du médicament, a moins de contraintes logistiques et pourrait être distribué en officine", indique Annie Vidal, députée (LREM) de la 2e circonscription de la Seine-Maritime, à l'origine de cette question posée au ministre en commission.

Plus largement, à l'issue de cette audition, Annie Vidal souligne que le ministre "a pu rassurer celles et ceux qui étaient inquiets" sur le déroulement de la campagne de vaccination. La députée a également eu la confirmation que les auxiliaires de vie de plus de 50 ans, qui interviennent notamment auprès de personnes handicapées, peuvent aussi bénéficier du vaccin durant cette première phase.