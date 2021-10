Montivilliers. Transition écologique et solidaire : la Ville reprend les ateliers citoyens

Montivilliers reprend ses Ateliers citoyens pour les transitions écologiques et solidaires (ACTES). Il s'agit pour la municipalité de donner la parole aux habitants afin de construire la ville de demain. Chaque atelier porte sur une thématique et a comme objectif principal de permettre l'écoute des Montivillons. Interrompus par le confinement, ils reprennent dans des conditions adaptées à la situation sanitaire. Le prochain ACTES se déroulera le mercredi 20 janvier, de 18 heures à 20 heures, en visioconférence. Il traitera de l'aménagement du parc Georges-Brassens, situé derrière l'EHPAD de la Belle-Étoile. Un verger municipal doit y être implanté.

Calendrier des ACTES

• Mercredi 20 janvier – Aménagement : quel renouveau pour le parc Georges-Brassens ?

• Mardi 26 janvier – Citoyenneté et tranquillité publique : comment maintenir le bien vivre ensemble et l'intégration de toutes et tous au sein de la collectivité ?

• Vendredi 29 janvier – Mobilité : comment réinventer la place du vélo à Montivilliers ?

Les inscriptions se font par mail, à aterlierscitoyens@ville-montivilliers.fr.