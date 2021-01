Football. Le tirage du 7e tour de la Coupe de France déjà effectué en Normandie

Effectué le 21 octobre dernier à Lisieux, au siège de la Ligue de Normandie, le tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France recélait déjà quelques belles affiches partout dans la région. Ce que l'on ne savait pas alors, en revanche, c'est que le pré-tirage du 7e tour de cette compétition avait également été effectué. "Compte tenu du calendrier resserré qui devra être mis en place, un principe de régionalisation est retenu. Afin de déterminer en amont les rencontres, le tirage au sort du 6e tour effectué dans chaque ligue régionale tient lieu de tableau des matchs, le vainqueur du premier match tiré au sort recevant le vainqueur du deuxième match et ainsi de suite."

Pour rappel, voici les matchs prévus pour le 6e tour :

- Olympique Pavilly (R1) - Quevilly RM (N1)

- Evreux FC 27 (N3) - Us Avranches (N1)

- FC Flers (R1) - FC Rouen 1899 (N2)

- FC Saint-Lô Manche (N3) - AF Vire (N3)

- FC Gisors (R1) - ESM Gonfreville (R1)

- US Ouest Cotentin (R2) - ES Falaise (R2)

- Val de Reuil (R2) ou US Bolbec (R2) - AG Caen (N3)

Découvrez à présent le pré-tirage du 7e tour :

- Olympique Pavilly (R1) ou Quevilly RM (N1) / Evreux FC 27 (N3) ou US Avranches (N1)

- FC Flers (R1) ou FC Rouen 1899 (N2) / FC Saint-Lô Manche (N3) ou AF Vire (N3)

- FC Gisors (R1) ou ESM Gonfreville (R1) / US Ouest Cotentin (R2) ou ES Falaise (R2)

- Val de Reuil (R2) ou US Bolbec (R2) - AG Caen (N3) / qualifié de la région Pays de Loire.

De très gros matchs pourraient donc avoir lieu.

On pense naturellement et en premier lieu à un potentiel choc entre les deux représentants de National, QRM et Avranches, mais aussi à un duel de potentiels petits poucets de niveau régional, à choisir entre Ouest-Cotentin, Falaise, Gonfreville et Gisors. Mais avant de penser à ce 7e tour, il convient d'attendre une éventuelle date de reprise pour déjà disputer le 6e tour. Et cette date, personne n'est en mesure de la donner en ce mardi 12 janvier.