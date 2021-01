Fécamp. Une exposition pour changer notre regard sur la trisomie 21

Pour changer notre regard sur la trisomie 21, l'association Un chromosome d'amour en plus propose du lundi 11 au mercredi 20 janvier, une exposition photos intitulée "Changeons de regard", à la Maison du Port de Fécamp, en association avec le CCAS.

Il s'agit d'une exposition de photographies, des portraits en noir et blanc réalisés par le photographe Emmanuel Grancher, qui capte la joie de vivre et la personnalité d'enfants et d'adultes trisomiques. L'association, de Pissy-Pôville, agit pour l'inclusion et le respect des droits des personnes en situation de handicap. L'objectif est notamment de permettre au grand public de mieux connaître la trisomie 21 et d'accompagner les futurs ou jeunes parents apprenant le handicap de leur enfant.

​L'exposition est ouverte du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures. Pour respecter les règles sanitaires, la visite est limitée à six personnes maximum et les visiteurs sont invités à s'inscrire à l'entrée.