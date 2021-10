Rugby (Pro D2). Le Rouen NR se doit une vraie confirmation face à Valence-Romans

Après leur victoire à domicile face à Aurillac (20-14) vendredi 8 janvier, les Lions du Rouen Normandie Rugby joueront le match retour face à Valence-Romans. Lors de la 8e journée, les Lions avaient réussi à faire plier (28-14) cette équipe classée avant-dernière du championnat. Vendredi 15 janvier, les joueurs de Richard Hill auront donc toutes les cartes en main pour aller chercher une victoire, une nouvelle fois en terre drômoise. Au classement, les Rouennais sont 13e avec cinq victoires, un nul et neuf défaites. Juste devant Mont de Marsan, les deux équipes sont aux coudes à coudes et tentent de s'éloigner de plus en plus des deux dernières positions, synonymes de relégation.