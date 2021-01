Hockey sur glace (Ligue Magnus). Les Dragons de Rouen poursuivent leur parcours sans faute

Le match

Battus pour la seule fois de la saison par les Gothiques d'Amiens en 16e de finale de la Coupe de France fin décembre 2020, les Jaunes et Noirs n'auront pas eu de mal à poursuivre leur parcours sans faute en championnat face à l'Hormadi d'Anglet ce samedi 9 janvier, avec une entame de match réussie grâce à deux buts de Nicolas Deschamps et un but de Joris Bedin, en supériorité numérique, qui ouvrait son compteur cette saison pour mener 3-0 au bout de dix minutes de jeu dans le premier tiers. Pendant le deuxième tiers, un seul but sera inscrit, celui de Joris Bedin, qui porte la marque à 4-0 après 40 minutes avant que les derniers tiers voient le Français s'offrir un triplé et deux autres buts signés Enzo Cantagallo et Brock Trotter 7-0.

Prochain rendez-vous

Grâce à ce parcours ponctué de huit victoires en autant de matchs, les joueurs de Fabrice Lhenry conservent la tête du classement avant la deuxième confrontation, toujours sur la glace de L'Hormadi d'Anglet ce dimanche 10 janvier, à partir de 16 h 30 à la patinoire de la Barre.