Construction. Ce qui change pour cette année dans l'immobilier neuf

Des douches au rez-de-chaussée

Toute nouvelle construction de logements doit désormais comporter une douche à l'italienne. Cette mesure s'applique aux appartements en rez-de-chaussée et aux maisons individuelles destinées à la location ou se trouvant en lotissement. En juillet prochain, l'obligation sera étendue à l'ensemble des logements qui sont accessibles en ascenseur afin de faciliter l'adaptation des habitations aux personnes à mobilité réduite. Il reste malgré tout encore possible d'installer une baignoire, mais son remplacement par une douche à l'italienne doit être possible sans modification de la taille de la pièce. Enfin, si un logement comporte plusieurs salles de bains, au moins l'une d'elles doit être aménagée avec une zone de douche accessible.

Fin du chauffage au gaz…

Dès cet été, les permis de construire déposés pour des maisons ou logements individuels neufs ne devront plus comporter de chauffage au gaz. Cette mesure s'applique aussi à la construction de bureaux et de bâtiment d'enseignement. Seuls les logements collectifs ont encore un petit répit, puisque cette interdiction n'entrera en application qu'en 2024. Il s'agit d'encourager, à la place, des énergies renouvelables comme les pompes à chaleur pour les maisons individuelles, ou les réseaux de chaleur pour les logements collectifs.

...Et dernière année pour le fioul

Pour rappel également, les chaudières fonctionnant au fioul domestique ou au charbon peuvent être installées dans des logements neufs jusqu'à la fin de cette année uniquement. Au-delà, ce système sera interdit à compter du 1er janvier 2022 dans toutes les constructions neuves. Il sera également impossible de remplacer ce système par un identique.