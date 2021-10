Musique. Gwen Stefani raconte 25 ans de carrière dans son nouveau clip

Gwen Stefani is back ! La chanteuse de No Doubt prépare la sortie de son 5e album solo.

Pour cela, elle sort le clip de "Let Me Reintroduce Myself" dans lequel nous parcourons un quart de siècle en sa compagnie puisqu'elle a décidé de remettre les habits des clips qui ont marqué sa carrière. Maintenant quinquagénaire, la chanteuse a toujours le rythme et la pêche et nous le prouve avec ce clip plein d'humour sorti pour célébrer 2021.