Caen. Télétravail : comment s'aménager un coin spécial à son domicile ?

La crise sanitaire a engendré le développement du télétravail et contraint de nombreux salariés à travailler depuis leur domicile. Un nouveau mode de vie qui n'a pas été simple pour tous. Pas toujours évident de se concentrer assis sur son canapé ou devant son ordinateur installé sur la table de la salle à manger ! Delphine Thuault, architecte et décoratrice d'intérieur pour MH Déco à Caen, conseille de s'aménager un tout petit espace spécialement pour travailler dans sa maison ou son appartement. "Si on ne peut pas acheter de mobilier, on peut tout simplement se fabriquer un petit bureau avec des tréteaux. Pour délimiter l'espace, on peut s'entourer de plantes", explique-t-elle.

Autre petit conseil pour une odeur agréable dans votre espace de travail à la maison, vous pouvez allumer des bougies aux odeurs apaisantes. "Il faut essayer d'utiliser ce qu'on a chez soi pour se créer un petit cocon et faire la différence entre les pièces de vie et son espace de travail à son domicile", termine Delphine Thuault. Le tout, c'est de s'y sentir bien !