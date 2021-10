Rouen. Le monde de la culture se rassemble et attend des réponses

Des professionnels et des amateurs, artistes, techniciens ou tout simplement public. Le jeudi 7 janvier, acteurs et amoureux du monde de la culture se sont réunis sur le parvis du Théâtre des arts de Rouen, pour faire entendre leur ras-le-bol. "Ça fait neuf mois qu'on est à l'arrêt, donc on a vraiment besoin d'un échéancier nouveau pour dégager l'horizon", témoignait Jean-Christophe Aplincourt, le directeur du 106, présent parmi les quelque 200 manifestants.

Plus de craintes que d'espoirs

Sur toutes les bouches, la même question : "Pourquoi nous ?" Marie-Hélène Garnier, elle, est responsable de la troupe La dissidente. Elle s'est déplacée pour réclamer plus de considération : "Quand on nous dit qu'on n'est pas essentiels, c'est une sacrée claque ! On fait partie de cette société. Si on est responsables dans notre vie citoyenne, on peut l'être dans notre travail."

Malgré l'envie de repartir de l'avant, peu espèrent obtenir des garanties de la part du Premier ministre. "On a surtout des craintes… On a été sacrifiés jusqu'à présent et on pense que ça va continuer", concluait Jean-Christophe Aplincourt.