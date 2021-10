Rouen. Un centre vaccinal opérationnel 7 jours sur 7 au CHU

Les premiers soignants du CHU de Rouen se sont fait vacciner lundi 4 janvier. Depuis jeudi 7, le site accueille un centre vaccinal opérationnel 7 jours sur 7, qui permet désormais à l'ensemble des publics ciblés de se faire vacciner en prenant rendez-vous sur Doctolib. Il est situé à l'hôpital Charles-Nicolle, bâtiment Aubette, au 3e étage.

L'offre vaccinale concerne pour l'instant les professionnels du CHU, les professionnels des établissements de santé et médico-sociaux, publics et privés (où la vaccination ne serait pas organisée à court terme), les professionnels de santé libéraux, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, les personnels des services infirmiers à domicile et les personnels des services d'aide à domicile. Le centre est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 20 h 15, et le samedi et le dimanche, de 9 h 15 à 16 h 30.

Pour ce qui est des professionnels de santé, sont prioritaires ceux qui ont 50 ans et plus ou ceux qui présentent au moins un facteur de comorbidité :

Obésité (indice de masse corporelle >30), bronchopneumopathie chronique obstructive ou insuffisance respiratoire, hypertension artérielle compliquée, insuffisance cardiaque, diabète (de type 1 et de type 2), insuffisance rénale chronique, cancer ou leucémie actifs ou récents (moins de 3 ans de recul), passé de greffe d'organe ou de moelle.