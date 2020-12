Cherbourg-en-Cotentin. Religion : dix débats en ligne avec le Parcours Alpha

La crise sanitaire a-t-elle changé notre façon de vivre et de penser ? Cela ne fait aucun doute pour Emmanuelle Linarès, responsable du Parcours Alpha, à Cherbourg : "Pendant le premier confinement, beaucoup de personnes se sont posé des questions de spiritualité ou ont remis en cause leur façon de vivre", estime-t-elle. Depuis une dizaine d'années, à Cherbourg, le Parcours Alpha, sous l'égide du Doyenné de Cherbourg-Hague, propose dix soirées à l'année pour réfléchir et débattre sur des thèmes liés à la religion catholique. La première soirée aura lieu ce lundi 4 janvier 2021 à 20 h 30 avec pour thème : "Qui est Jésus ?" Organisée habituellement autour d'un dîner, la soirée aura lieu finalement en visio, à cause du contexte sanitaire. Une façon d'attirer un public plus jeune pour Emmanuelle Linarès. "Le but c'est essentiellement d'échanger, les participants sont invités à s'exprimer librement, sans tabou." Inscription jusqu'à mi-janvier.

Entre 15 et 20 personnes participent au Parcours Alpha en moyenne par an, à Cherbourg. "A la fin du parcours, ils sont déçus que ça s'arrête, des liens d'amitié ont été créés. Certains demandent ensuite à se faire baptiser, ou rejoignent un groupe de prière, mais ça dépend de chacun, de son chemin de spiritualité, et de ses désirs. Certains s'arrêtent là aussi", conclut-elle.

Contact : 06 33 73 74 05 ou par mail : alphacatho.cherbourg@gmail.com