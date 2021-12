Gouville-sur-Mer. Des sapins pour lutter contre l'érosion du cordon dunaire 

Plusieurs communes de la Manche ont trouvé une solution écologique pour lutter contre l'érosion du cordon dunaire. Et vous pouvez y contribuer, en donnant votre sapin de Noël.

"L'objectif est de placer les sapins au pied des dunes, qui sont retenus par des fascines, le tout pour piéger le sable", explique le maire de Gouville-sur-Mer, François Legras. C'est une première pour la commune. Cette action a été imaginée par Coutances Mer et Bocage et soutenue par les élus locaux et l'association Le trait de côte.

François Legras Impossible de lire le son.

Deux parcelles seront installées, devant les fameuses cabines de couleur (sur un linéaire de 735 mètres de longueur), et à l'extrémité Nord des campings, rue du Beau Rivage (sur 100 mètres).

"Nous avons mis en place des points de collecte sur le parking près de la plage de Gouville, un dans le centre bourg, près du stade, indiqué par des affiches, et un dépôt se fera également à la déchetterie de Gratot", poursuit l'édile. 2 500 arbres de Noël seraient nécessaires pour venir à bout du projet.