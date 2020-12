Normandie. Démographie : découvrez le nombre d'habitants dans votre commune

La population n'augmente plus en Normandie. C'est ce qu'indiquent les données de l'Insee publiées le mardi 29 décembre. Au 1er janvier 2018, la région comptait 3 327 477 habitants, un chiffre quasi équivalent à celui de 2013. Elle se classe ainsi au 10e rang sur 13 des régions les plus peuplées de France.

L'institut explique cela par un affaiblissement du solde naturel, c'est-à-dire la différence entre le nombre de naissances et de décès dans la région, qui ne contribue qu'à 0,1 point de croissance de la population normande entre 2013 et 2018, contre 0,3 point sur la période précédente (2008-2013). La démographie est en plus pénalisée par un solde migratoire qui reste négatif. Cela veut dire que le nombre de personnes ayant quitté la région est plus important que le nombre de personnes qui sont venues s'y installer entre 2013 et 2018.

L'Eure a la démographie la plus dynamique

La Seine-Maritime reste de loin le département le plus peuplé de la région avec 1 255 883 habitants (+ 0 % entre 2013 et 2018).

Suivent le Calvados avec 694 056 habitants (+ 0,1 % par an en moyenne), l'Eure avec 599 962 habitants (+ 0,2 %), la Manche avec 495 983 habitants (- 0,2 %) et l'Orne avec 281 593 habitants (- 0,5 %).