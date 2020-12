Musique. Dadju termine l'année avec un troisième disque de platine !

Dadju termine l'année 2020 en beauté avec une très bonne nouvelle. Il a sorti son album "Poison ou antidote" il y a un peu plus d'un an, et une réédition fin octobre dernier lui a permis de booster à nouveau les ventes.

Ainsi sa version "Miel book" avec de nouvelles chansons, lui permet de franchir les 300 000 ventes d'albums, c'est donc un triple disque de platine pour le chanteur.

Un succès qui se traduit aussi sur les plateformes de streaming !

Dadju est le 5e artiste le plus écouté sur Spotify et son album est le 4e le plus écouté, le tout en France.