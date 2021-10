Alençon. Fêtes de fin d'année : les jours de collecte de déchets ménagers décalés

En raison des fêtes de fin d'année et des jours fériés, la communauté urbaine d'Alençon indique que la collecte en porte-à-porte des déchets ménagers sera décalée d'une journée à Valframbert et sur trois secteurs d'Alençon, notamment dans le centre-ville. Elle aura lieu les samedis 26 décembre 2020 et 2 janvier 2021. La Ville précise que les horaires de collecte seront avancés les 24 et 31 décembre. Dans l'hyper-centre d'Alençon, la collecte du tri sélectif sera effectuée à partir de 16 heures au lieu de 19 heures et la collecte des cartons auprès des commerçants à 14 heures au lieu de 19 heures.

Pour plus de renseignements, il est possible de contacter le service Déchets ménagers, au 0 800 50 89 81. L'appel est gratuit.