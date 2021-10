Bourguébus. "Elle a tout pour plaire aux Français"

Dix ans après le sacre de Malika Ménard, Miss France 2010, la Normandie est de nouveau à l'honneur avec l'élection d'Amandine Petit en tant que Miss France 2021, le samedi 19 décembre 2020, à l'occasion du centenaire de l'institution.

À Bourguébus, la petite commune de 2 000 habitants d'où Amandine Petit est originaire, c'est l'effervescence. Tous se réjouissent de cette très belle victoire qu'ils attendaient. "Nous soutenons Amandine depuis ses débuts. Nous étions présents lors de son couronnement de Miss Normandie à Coutances en septembre dernier. Elle a tout pour plaire aux Français", raconte joyeusement Morgane Le Ponner, fille de la propriétaire de la boulangerie de Bourguébus. Admiration, fierté et joie sont les mots qui retentissent lorsque le sacre de la jeune Normande est évoqué. "Elle était très timide et réservée à l'époque, se souvient Thibault Leportier, ancien camarade de classe. Aujourd'hui, c'est une jeune femme épanouie, grande et majestueuse. On a gagné avec elle finalement", poursuit-il.

Le sacre de l'enfant du pays

Tous la décrivent comme étant une jeune femme simple, humble et très accessible. Pascale Pichot, enseignante à l'école de Bourguébus depuis 26 ans, se souvient d'Amandine sur les bancs de sa classe. "J'ai été l'institutrice d'Amandine, en CM1 et CM2. Elle était très intelligente, pleine d'humour et très souriante." L'enseignante était elle aussi derrière son écran de télévision samedi 19 décembre, pour soutenir son ancienne élève. "C'est une grande fierté de voir qu'elle est devenue Miss. C'est une personne simple. Elle vient toujours discuter avec moi quand on se croise", continue-t-elle. Pour l'occasion, toute la commune s'est mobilisée. "Nous avions fait une petite campagne d'affichage dans la ville pour inciter les habitants à voter pour elle. Je suis très fier", raconte Sébastien François, maire de Bourguébus.

Une fierté pour les habitants, mais surtout pour ses parents Nathalie et Jean-Luc Petit, présents lors du sacre de leur fille au Puy du Fou. "Nous ressentons beaucoup d'émotions. À la fois de la fierté et de la joie. C'est une belle aventure dont elle va profiter pleinement", témoigne Nathalie Petit. Les parents de la nouvelle reine de beauté ont pu la féliciter après son sacre. "Nous l'avons embrassée juste après son couronnement. Elle a pu souhaiter un joyeux anniversaire à son papa, né le 20 décembre. C'est un merveilleux cadeau", raconte, émue, la maman de la nouvelle Miss France. La jeune femme devrait rentrer pour les fêtes de fin d'année célébrer Noël auprès des siens. "On est heureux de la retrouver, ça sera un Noël particulier", termine Nathalie Petit. Un retour qu'attendent, avec impatience, tous les habitants de Bourguébus, afin de célébrer, comme il se doit, ce titre de Miss France 2021.