Covid-19. "Il faut rester vigilant à l'approche des fêtes de fin d'année"

"La situation reste préoccupante, la circulation du virus reste élevée", a annoncé Thomas Deroche, directeur général de l'Agence régionale de santé mercredi 16 décembre, lors d'un point de contrôle sur l'évolution de l'épidémie en Normandie. Le taux d'incidence de la région est de 90 pour 100 000 habitants, un peu en dessous de la moyenne nationale qui est de 110. Dans les établissements de santé normands, 1 052 personnes ont été hospitalisées et 84 sont en réanimation selon les chiffres communiqués par l'ARS. "Un tiers des capacités hospitalières est occupé par des patients atteints de la Covid-19", poursuit Thomas Deroche. Benoît Cottrelle, médecin généraliste de l'ARS, a lui alerté sur l'importance du respect des gestes barrières à l'approche des fêtes de fin d'année. "Il faut rester vigilant à l'approche de Noël et du Nouvel an. Les conditions hivernales sont propices à la circulation du virus", rappelle-t-il. Une campagne de sensibilisation sur le respect des gestes barrières a été déployée sur l'ensemble de la région.

Un taux d'incidence record dans l'Orne

189 cas pour 100 000 habitants. C'est le taux d'incidence de l'Orne annoncé par l'Agence régionale de santé ce mercredi 16 décembre. "De nombreux clusters ont été signalés dans des hôpitaux et autres structures médiaux sociales", a indiqué le directeur de l'ARS. Pour contrer cette situation préoccupante, plusieurs actions ont été mises en place. Une campagne de dépistage renforcée a été déployée sur le territoire, notamment dans les villes d'Alençon, L'Aigle et Mortagne-au-Perche. Des tests antigéniques sont disponibles dans les pharmacies, cabinets médicaux, ainsi que dans les médico-bus qui sillonnent le département. La préfecture de l'Orne, de concert avec la Caisse primaire d'assurance maladie, rappelle l'importance de l'isolement lorsqu'une personne est testée positive. Des contrôles renforcés des forces de l'ordre seront également effectués pour sensibiliser la population à l'importance des gestes barrières.

