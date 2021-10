France-Monde. Tester, oui : mais après, il faut isoler les contaminés

PCR ou antigéniques, résultats en 15 minutes ou 24 heures selon la méthode : les tests de masse débutent en France. Premières villes volontaires : Le Havre et Charleville-Mézières... Ces opérations ont lieu jusqu'au 19 décembre et sont organisées par le ministère, les agences de santé, les préfectures et les collectivités territoriales. Le Havre Seine Métropole se trouve en première ligne dans la lutte contre la pandémie, ses 54 communes ayant subi la plus forte incidence de contamination lors de la deuxième vague. Même profil à Charleville-Mézières, dans des Ardennes durement touchées. Selon le ministre Olivier Véran, la campagne nationale de tests mise sur la libre démarche de 15 à 20 % des habitants. Au Havre, par exemple, toute personne testée positive se voit proposer une identification de ses contacts à risque et “un appui concret à l'isolement avec des conseils personnalisés et une gamme de services”. Ce dernier point est crucial : dépister n'est utile que si les contaminés acceptent de se mettre à l'écart pour le laps de temps où ils sont contagieux.